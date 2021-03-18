المكسيك تعتزم تلقى لقاحات مضادة لكورونا من الولايات المتحدة

أعلنت المكسيك اعتزامها تلقى لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الولايات المتحدة في إطار اتفاق أبرمه رئيسا البلدين، وفق ما أعلن، اليوم الخميس، وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد.ولم يكشف إبرارد عن نوع اللقاحات ولا الكمية التي ستصل المكسيك.وكتب وزير الخارجية المكسيكي في تغريدة: "هناك اتفاق حول اللقاحات مع الولايات المتحدة بعد محادثة بين الرئيسين (أندريس مانويل) لوبيز أوبرادور و(جو) بايدن".وأضاف أنه سيقدم الجمعة تفاصيل حول الاتفاق "لأننا لا زلنا نعمل عليه".وعقد بايدن ولوبيز اجتماعا افتراضيا بداية مارس، تناولا فيه مسائل مهمة في العلاقة الثنائية، مثل الهجرة وكذلك اللقاحات المضادة لكوفيد- 19.وتلقت المكسيك حتى الآن 870 ألف جرعة فقط من لقاح أسترازينيكا بموجب اتفاق مع الحكومة الهندية، رغم أن السلطات وقّعت اتفاقا أوليا مع أسترازينيكا في ديسمبر لشراء 77،4 مليون جرعة.وفي الإجمال، تلقى البلد، الذي يعد 126 مليون نسمة، 7،16 مليون جرعة من لقاحات مختلفة، استعملت منها 4،73 مليون جرعة.