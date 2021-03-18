نجوم حكاية «يوم من الأيام»: «سينرجى» أبهرت الجمهور مجددًا

أحمد خليل:أول بطولة مطلقة فى حياتى.. وسعيد بتصدر «التريند»

محمد الشواف:هدفنا أن نقول للناس «لسه فيه أخلاق»

يوسف عثمان:تجسيد شخصية حسن كان تحديًا.. والتفاهم سبب نجاح العمل

أحمد خالد أمين:انتهينا من التصوير فى 8 أيام

العمروسى:الحكايات المنفصلة المتصلة نجحت خارج الموسم الرمضانى

نجحت شركة «سينرجى»، للمنتج تامر مرسى، كعادتها، فى إبهار جمهور الدراما التليفزيونية فى مصر والوطن العربى، بإنتاج مسلسل «وراء كل باب»، الذى أصبح «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة بعد عرض حكاية «يوم من الأيام».وعرضت قناة الحياة، الحكاية الثانية من المسلسل، وهو فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتكون من حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية تتكون من ٥ حلقات.«الدستور» التقت صُناع عمل حكاية «يوم من الأيام»، الذين أشادوا بما قدمته شركة «سينرجى» فى سبيل إنجاح المسلسل، وتحدثوا عن الكواليس وردود الأفعال التى تلقوها حول العمل.أعرب الفنان الكبير أحمد خليل، بطل حكاية «يوم من الأيام»، ضمن مسلسل «وراء كل باب»، عن سعادته الكبيرة بعد تلقيه ردود أفعال إيجابية حول الحكاية، التى أصبحت «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعى بمجرد طرح البوستر الرسمى، مؤكدًا أن الحكاية واقعية وأحس بأنها قريبة من قلبه.وقال «خليل» إن شخصية «عم رمضان» التى جسدها خلال الحكاية هى البطولة المطلقة الأولى له، مضيفًا: «ماكنتش متوقع الدور، وانبسطت بيه جدًا». ولفت إلى أن مخرج الحكاية، أحمد خالد أمين، هو الذى رشحه لتجسيد الشخصية، مشيرًا إلى أنه تردد فى قبول العمل فى البداية، لأنها أول بطولة مطلقة فى تاريخه، لكنه اقتنع حينما أخبره المخرج بأن شركة «سينرجى» هى التى تنتج العمل، فوافق على الفور، لعلمه بأن الشركة تسوق أعمالها بشكل جيد، وتحقق نسب مشاهدات كبيرة.وأشار إلى أن الحكاية تدور حول أهمية الأرض الزراعية، التى لا يمكن التفريط فيها بأى شكل من الأشكال، مؤكدًا: «أرضك هى عرضك».وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المخرج أحمد خالد أمين، والمؤلف محمد الشواف، واصفًا العمل معهما بـ«المُريح»، لأنهما «فاهمين كويس هما بيعملوا إيه». وقال: «لم أكن أتوقع أن تتصدر الحكاية نتائج البحث على موقع جوجل، وانبهرت بردود الأفعال، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور دائمًا». ونوه بأن العمل مع المخرج أحمد خالد أمين ممتع، لأنه يدرك كيفية التعامل مع الفنان وتوجيهه بشكل صحيح ليقدم أفضل ما عنده، مشيرًا إلى أن شركة «سينرجى» وفرت كل طرق الحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، بجانب التزام فريق العمل خلف الكاميرات بارتداء الكمامات.كشف محمد الشواف، مؤلف حكاية «يوم من الأيام»، عن أنها قصة حقيقية، وما شجعه على كتابتها هو أنها فكرة يسرى الفخرانى، لافتًا إلى أن الفنان أحمد خليل يعد قامة فنية كبيرة، وإضافة لأى عمل يشارك فيه. وقال «الشواف» إن الهدف من الحكاية هو التأكيد أن هناك أناسًا لا يزالون يحافظون على القيم والأخلاق ويتمسكون بها أمام إغراءات الحياة، مهما تعرضوا لظروف صعبة، مشيرًا إلى أن الحكاية تؤكد، كذلك، أهمية الأرض الزراعية وتجريم البناء عليها. وأكد أن ردود الأفعال حول الحكاية كانت مبهرة، وحظيت بمشاهدات كثيرة، والدليل تحولها لـ«تريند» على السوشيال ميديا.وأشاد بالمخرج أحمد خالد أمين، الذى يتعاون مع الممثلين ويوجههم لتقديم أفضل ما لديهم، منوهًا بأن جميع من كانوا فى اللوكيشن كانوا يتعاونون مع بعضهم البعض لمصلحة العمل. وذكر أن شركة «سينرجى» وفرت جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح المسلسل، كما طبقت الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.قال الفنان يوسف عثمان إن العمل مع الفنان أحمد خليل كان حلمًا بالنسبة له وتحقق، لافتًا إلى أنه جسد شخصية «حسن»، وهو شخص كفيف، وحفيد «عم رمضان».وأضاف «عثمان» أن تجسيد هذه الشخصية كان تحديًا كبيرًا بالنسبة له، لافتًا إلى أنه وافق على المشاركة فى العمل بمجرد أن عرض عليه الأمر المخرج أحمد خالد أمين، وحينما قرأ السيناريو انبهر بالحكاية.وأشار إلى أن التفاهم الذى شعر به الجمهور بين «حسن» وجده «رمضان» هو نتاج طبيعى لحرص الفنان أحمد خليل على توطيد العلاقة بينهما خلال التصوير، وتابع: «عشان كده الناس صدقتنا، ورأوا أن أى جد لا بد أن يعامل حفيده بهذا الشكل».وأعرب عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التى تلقاها حول شخصية «حسن» والحكاية بشكل عام، وقال: «ماكنتش متوقع إن الشخصية تنجح كده».كما أعرب عن فخره بالتعاون مع شركة «سينرجى»، التى توفر لصنّاع أعمالها الدرامية كل ما يحتاجون إليه، بجانب حرصها على مراعاة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وعلى رأسها توفير طبيب وعربة إسعاف، ودعمها الأفكار الجديدة، والنجوم الشباب.ذكر المخرج أحمد خالد أمين أنه انتهى من تصوير الحكاية خلال ٨ أيام، مشيرًا إلى أن أجواء التصوير كانت لطيفة جدًا، وكواليس العمل كانت مليئة بالتعاون والحب بين الممثلين.وقال إنه سعيد جدًا بالعمل مع المؤلف محمد الشواف، وكان يريد العمل معه من قبل إلا أن الحظ لم يحالفه.وأضاف «أمين» أن «الشواف» يستطيع أن يقدم عملًا فنيًا قريبًا من الشارع المصرى، لافتًا إلى أنه وافق فورًا على إخراج العمل حينما علم بأن «الشواف» هو الكاتب ورشح الفنان أحمد خليل للبطولة.وأكد أن الفنان أحمد خليل أكبر من التقييم، لأنه يمتلك تاريخًا فنيًا كبيرًا، وكان سعيدًا جدًا لأنه يقدم لجمهوره البطولة الأولى، مشيدًا بفكرة الحلقات المنفصلة. وقال: «جذبت المشاهد من جديد للتليفزيون، بسبب الرتم السريع والأفكار القيمة، ما ساعد على إنعاش صناعة الدراما التليفزيونية فى مصر، وإعطاء الفرص لمن يستحقونها». وأضاف أن أماكن التصوير كانت جميلة، حيث إنهم صوروا فى الريف بجانب طريق «مصر- الإسكندرية»، مشيرًا إلى أن شركة «سينرجى» وفرت كل طرق الحماية من فيروس كورونا، بجانب التزام الناس خلف الكاميرات بارتداء الكمامات.أعرب الفنان محمد العمروسى عن سعادته بالعمل إلى جانب الفنان الكبير أحمد خليل، وقال: «هذا شرف كبير لأى ممثل.. وكلنا نحلم بالوقوف أمام هذا الفنان العبقرى صاحب التاريخ المشرف».وأضاف «العمروسى» أن المخرج أحمد خالد أمين هو من رشحه للمشاركة فى العمل، لتجسيد شخصية «جُعيرة»، التى نالت إعجاب الجمهور، وتابع: «لا يقاس التمثيل بالكم، بل بالكيف، وهذا ما استطاعت الحكايات المنفصلة تأكيده، بنجاحها الكبير خارج السباق الرمضانى».ولفت إلى أن شركة «سينرجى» تنتج، دائمًا، أعمالًا عظيمة وجميلة خلال ظروف صعبة، وهى دائمًا ناجحة، بسبب توفير الإمكانات اللازمة لإخراج العمل الفنى فى أبهى صورة.