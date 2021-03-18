«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات
الخميس 18/مارس/2021 - 08:20 م
هدير مصطفيطباعة
لقيت فتاة مصرعها على يد أطباء داخل مستشفى خاص في الدقي عقب دخولها للمستشفى بساعات.
بدأت الواقعة عندما قررت «ميار التهامي» فتاة في العقد الثالث من عمرها وتعمل مديرة بإحدى فروع شركات الاتصالات، إنقاص وزنها منذ عامين، وحينما شعرت أن الحياة تضحك لها قررت الذهاب إلى دكتور لجراحة التجميل وأقنعها بعملية إزالة الجلد الزائد والترهلات.
وبالفعل توجهت لإحدى المستشفيات الخاصة بالدقي بناء على توجيهات الطبيب، وجرى عمل فحوصات ما قبل العملية كاملة وكانت النتيجة سليمة وعلى إثرها تم الاتفاق مع الطبيب لإجراء العملية وتم تحويلها لدخول العمليات وإبلاغ أهليتها أن العملية ستستغرق ساعتين مع الإفاقة وأثناء انتظار أهلها خروجها لم تخرج في الوقت الذي حدده لهم الأطباء، وبدأت علامات التوتر والقلق المريب على طقم التمريض وكان ردهم أنها بغرفة الإفاقة وكل شيئ على ما يرام.
وبسؤال أهلها لطاقم التمريض، أين الطبيب الذي أجرى لها العملية أبلغوهم أنه أنهى العملية وغادر المستشفى ولم يتبق إلا التمريض، وهنا انتاب أهل المريضة شعور من القلق.
وبعد مرور ساعات اكتشفوا أن حالة ابنتهم تدهورت نتيجة لنزيف حاد إثر قطع شريان لها نقلت على إثره إلى مستشفى مجاور، وبعد توجههم لها أبلغوهم أنها فارقت الحياة نتيجة لإهمال الطبيب الجراح بقطع شريان لها وتركها تنزف وغادر المستشفى ولم يكن هناك رعاية مركزة فاضطروا لنقلها إلى مستشفى آخر لكنها فارقت الحياة.
وقالت «ا.س» إحدى أقارب الضحية أنها توجهت لقسم شرطة الدقي بصحبة والد الضحية وتقدموا ببلاغ رسمي ضد الطبيب الجراح «ا.س» والمستشفى الخاص وقاموا بتحرير محضرا يحمل رقم ١٣٩٨ إداري الدقي ٢٠٢١ وأن النيابة العامة استدعت الأطباء الثلاثة وبالفعل أطباء التخدير ذهبوا للتحقيق معهم بينما هرب الطبيب الجراح.
بدأت الواقعة عندما قررت «ميار التهامي» فتاة في العقد الثالث من عمرها وتعمل مديرة بإحدى فروع شركات الاتصالات، إنقاص وزنها منذ عامين، وحينما شعرت أن الحياة تضحك لها قررت الذهاب إلى دكتور لجراحة التجميل وأقنعها بعملية إزالة الجلد الزائد والترهلات.
وبالفعل توجهت لإحدى المستشفيات الخاصة بالدقي بناء على توجيهات الطبيب، وجرى عمل فحوصات ما قبل العملية كاملة وكانت النتيجة سليمة وعلى إثرها تم الاتفاق مع الطبيب لإجراء العملية وتم تحويلها لدخول العمليات وإبلاغ أهليتها أن العملية ستستغرق ساعتين مع الإفاقة وأثناء انتظار أهلها خروجها لم تخرج في الوقت الذي حدده لهم الأطباء، وبدأت علامات التوتر والقلق المريب على طقم التمريض وكان ردهم أنها بغرفة الإفاقة وكل شيئ على ما يرام.
وبسؤال أهلها لطاقم التمريض، أين الطبيب الذي أجرى لها العملية أبلغوهم أنه أنهى العملية وغادر المستشفى ولم يتبق إلا التمريض، وهنا انتاب أهل المريضة شعور من القلق.
وبعد مرور ساعات اكتشفوا أن حالة ابنتهم تدهورت نتيجة لنزيف حاد إثر قطع شريان لها نقلت على إثره إلى مستشفى مجاور، وبعد توجههم لها أبلغوهم أنها فارقت الحياة نتيجة لإهمال الطبيب الجراح بقطع شريان لها وتركها تنزف وغادر المستشفى ولم يكن هناك رعاية مركزة فاضطروا لنقلها إلى مستشفى آخر لكنها فارقت الحياة.
وقالت «ا.س» إحدى أقارب الضحية أنها توجهت لقسم شرطة الدقي بصحبة والد الضحية وتقدموا ببلاغ رسمي ضد الطبيب الجراح «ا.س» والمستشفى الخاص وقاموا بتحرير محضرا يحمل رقم ١٣٩٨ إداري الدقي ٢٠٢١ وأن النيابة العامة استدعت الأطباء الثلاثة وبالفعل أطباء التخدير ذهبوا للتحقيق معهم بينما هرب الطبيب الجراح.
«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات
«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات
«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات
«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات