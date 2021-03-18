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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

الخميس 18/مارس/2021 - 08:20 م
ميار
ميار
هدير مصطفي
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لقيت فتاة مصرعها على يد أطباء داخل مستشفى خاص في الدقي عقب دخولها للمستشفى بساعات.

بدأت الواقعة عندما قررت «ميار التهامي» فتاة في العقد الثالث من عمرها وتعمل مديرة بإحدى فروع شركات الاتصالات، إنقاص وزنها منذ عامين، وحينما شعرت أن الحياة تضحك لها قررت الذهاب إلى دكتور لجراحة التجميل وأقنعها بعملية إزالة الجلد الزائد والترهلات.

وبالفعل توجهت لإحدى المستشفيات الخاصة بالدقي بناء على توجيهات الطبيب، وجرى عمل فحوصات ما قبل العملية كاملة وكانت النتيجة سليمة وعلى إثرها تم الاتفاق مع الطبيب لإجراء العملية وتم تحويلها لدخول العمليات وإبلاغ أهليتها أن العملية ستستغرق ساعتين مع الإفاقة وأثناء انتظار أهلها خروجها لم تخرج في الوقت الذي حدده لهم الأطباء، وبدأت علامات التوتر والقلق المريب على طقم التمريض وكان ردهم أنها بغرفة الإفاقة وكل شيئ على ما يرام.

وبسؤال أهلها لطاقم التمريض، أين الطبيب الذي أجرى لها العملية أبلغوهم أنه أنهى العملية وغادر المستشفى ولم يتبق إلا التمريض، وهنا انتاب أهل المريضة شعور من القلق.

وبعد مرور ساعات اكتشفوا أن حالة ابنتهم تدهورت نتيجة لنزيف حاد إثر قطع شريان لها نقلت على إثره إلى مستشفى مجاور، وبعد توجههم لها أبلغوهم أنها فارقت الحياة نتيجة لإهمال الطبيب الجراح بقطع شريان لها وتركها تنزف وغادر المستشفى ولم يكن هناك رعاية مركزة فاضطروا لنقلها إلى مستشفى آخر لكنها فارقت الحياة.

وقالت «ا.س» إحدى أقارب الضحية أنها توجهت لقسم شرطة الدقي بصحبة والد الضحية وتقدموا ببلاغ رسمي ضد الطبيب الجراح «ا.س» والمستشفى الخاص وقاموا بتحرير محضرا يحمل رقم ١٣٩٨ إداري الدقي ٢٠٢١ وأن النيابة العامة استدعت الأطباء الثلاثة وبالفعل أطباء التخدير ذهبوا للتحقيق معهم بينما هرب الطبيب الجراح.
«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات
«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات
«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات
«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

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