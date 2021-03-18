شريف برسوم: الكنيسة تحتفل بصليب المسيح مرتين سنويًا

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا الجمعة، بعيد الصليب المقدس.وقال الباحث الكنسي شريف برسوم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الكنيسة تحتفل بالصليب مرتين في العام الواحد نظرا لأهميته وقيمته.وأضاف: "أن عيد الصليب الذي يقع في (17 توت) يُعيد له ثلاثة أيام تذكار العثور عليه، بينما عيد الصليب الذي يقع في (10 برمهات) يكون دائما في الصوم الكبير فتقرأ فيه قراءات عيد الصليب سواء وقع يوم أحد أو في وسط الأسبوع ويحتفل به باللحن الشعانيني، وهو تذكار قصة مساعدة الصليب للروم في الحرب مع الفرس".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.