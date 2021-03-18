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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كواليس قتل مدرسة في «الحي الإيطالي»

الخميس 18/مارس/2021 - 08:18 م
الحي الإيطالي
الحي الإيطالي
إسلام قورة
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شهدت مدينة حدائق أكتوبر تعرض مدرسة تقيم بمفردها لجريمة قتل وحشية، الثلاثاء، أمام باب شقتها على يد متهم هشم رأسها.

انتقلت «الدستور» إلى مكان الواقعة داخل أحد الأحياء الراقية «الحي الإيطالي» التابع لمنطقة حدائق أكتوبر بدائرة قسم حدائق أكتوبر، للوقوف على ملابسات مقتل مدرسة بالعقد الرابع أمام باب شقته على يد متهم وجار تحديد هويته.

وقال مصدر من داخل الحي الإيطالي: «الواقعة كانت يوم الثلاثاء في حدود الساعة ١١صباحا، سمعنا استغاثة من جيران الضحية مقيم في شقة أمام محل الواقعة، وعندما ذهبنا وجدنا السيدة ملقاة على الأرض أمام باب الشقة، والدم ملئ الطرقة ما يدل على مقاومة عنيفة من المجني عليه وإصرار المتهم على قتلها، حيث أراد إدخال الضحية للشقة لكنها منعته وقاومته بشراسة ليقوم بتنفيذ جريمته ويفر هاربا».

ورجح المصدر أن المتهم كان يعرف الضحية ويعلم أنها تقيم بمفردها لأن المدينة يوجد بها أفراد أمن، ومن الصعب دخول وخروج شخص قبل أن يمر من وسط رجال أمن الحي.

وأضاف أن السيدة تعمل بمدرسة ومقيمة بمفردها منذ فترة في الطابق الرابع عمارة رقم ٥١، حيث أصيب الأهالي بالزعر عند سماعهم خبر مقتلها.
كواليس قتل مدرسة في «الحي الإيطالي»
كواليس قتل مدرسة في «الحي الإيطالي»
كواليس قتل مدرسة في «الحي الإيطالي»
كواليس قتل مدرسة في «الحي الإيطالي»
كواليس قتل مدرسة في «الحي الإيطالي»
كواليس قتل مدرسة في «الحي الإيطالي»
كواليس قتل مدرسة في «الحي الإيطالي»
كواليس قتل مدرسة في «الحي الإيطالي»

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