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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 متهمين بإشعال النيران في مول تجاري بالعتبة

الخميس 18/مارس/2021 - 09:54 م
ضبط 3 متهمين
ضبط 3 متهمين
هدير مصطفي
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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، غموض وملابسات نشوب حريقين في مول تجاري بميدان العتبة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عمال في المول، وأنهم سرقوا مبالغ مالية من داخله وأشعلوا النيران به لإبعاد أي شبهة عنهم، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

كان قسم شرطة الموسكي قد تلقى بلاغا بنشوب حريقين في مول تجاري بميدان العتبة، أسفر الأول عن حدوث تلفيات عبارة عن تفحم محتویات 3 مخازن بالطابق الثاني بمساحة 100 متر، وامتداد ألسنة اللهب إلى مخازن أخرى، بينما تسبب الحريق الثاني في حدوث تفحم للمكتب الإداري، ومكتب آخر بجواره، إضافة إلى كسر خزينة وسرقة أخرى.

وبعد تشكيل فريق بحث وإجراء التحريات، توصلت الشرطة إلى أن مرتكبي الواقعة 3 عمال يعملون بالمول.

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