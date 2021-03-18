ضبط 3 متهمين بإشعال النيران في مول تجاري بالعتبة

ضبط 3 متهمين بإشعال النيران في مول تجاري بالعتبة
الخميس 18/مارس/2021 - 09:54 م
هدير مصطفيطباعة
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، غموض وملابسات نشوب حريقين في مول تجاري بميدان العتبة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عمال في المول، وأنهم سرقوا مبالغ مالية من داخله وأشعلوا النيران به لإبعاد أي شبهة عنهم، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.
كان قسم شرطة الموسكي قد تلقى بلاغا بنشوب حريقين في مول تجاري بميدان العتبة، أسفر الأول عن حدوث تلفيات عبارة عن تفحم محتویات 3 مخازن بالطابق الثاني بمساحة 100 متر، وامتداد ألسنة اللهب إلى مخازن أخرى، بينما تسبب الحريق الثاني في حدوث تفحم للمكتب الإداري، ومكتب آخر بجواره، إضافة إلى كسر خزينة وسرقة أخرى.
وبعد تشكيل فريق بحث وإجراء التحريات، توصلت الشرطة إلى أن مرتكبي الواقعة 3 عمال يعملون بالمول.
كان قسم شرطة الموسكي قد تلقى بلاغا بنشوب حريقين في مول تجاري بميدان العتبة، أسفر الأول عن حدوث تلفيات عبارة عن تفحم محتویات 3 مخازن بالطابق الثاني بمساحة 100 متر، وامتداد ألسنة اللهب إلى مخازن أخرى، بينما تسبب الحريق الثاني في حدوث تفحم للمكتب الإداري، ومكتب آخر بجواره، إضافة إلى كسر خزينة وسرقة أخرى.
وبعد تشكيل فريق بحث وإجراء التحريات، توصلت الشرطة إلى أن مرتكبي الواقعة 3 عمال يعملون بالمول.