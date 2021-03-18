رئيس الزمالك: رفضنا التبرعات.. و«مخنوق» مما يحدث

وجه اللواء عماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك رسالة إلى بعض الأشخاص الذين ينتقدون اللجنة المؤقتة.

وقال في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا: "من ينتقدنا أطالبه بالقدوم بدلا منا لمدة أسبوع وكيف يتصرف".





وتابع: "أسلوب الحوار لا بد أن يكون بالأدب والاحترام ومن الممكن أرد بنفس الطريقة لكني لن أفعل ذلك".





وأكمل: "مهمتنا بدأت من ٧٥ يوما، وهل في تلك الفترة سنصلح كل المشاكل الموجودة".





وأبدى اللواء عماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك دهشته من كم العروض التي وصلت لعدد من لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية.