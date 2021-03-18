الإبقاء على سعر الفائدة في بريطانيا دون تغيير

أعلن بنك إنجلترا المركزي، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير مع استمرار سياسته النقدية فائقة المرونة.ووافق أعضاء لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي أندرو بيلي على استمرار سعر الفائدة عند مستوى 10ر0% مع استمرار برنامج شراء السندات عند قيمته البالغة 895 مليار جنيه إسترليني.ويرى أعضاء اللجنة بالإجماع أن موقف السياسة النقدية الحالي مازال مناسبا لحالة الاقتصاد.وقالت اللجنة إنها لا تعتزم تشديد السياسة النقدية حتى يظهر دليل واضح على حدوث تقدم كبير نحو التوظيف الكامل لطاقات الاقتصاد ووصول معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2%.وذكر البنك المركزي أنه إذا تراجع معدل التضخم فإن اللجنة مستعدة للقيام بما يلزم لتحقيق أهدافها.