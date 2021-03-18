يوم صحي مجاني في نادي المهندسين بالإسكندرية (صور)

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، الخميس، يوم صحي مجانى للمهندسين وأسرهم بالمجان فى مقر نادى المهندسين بسابا باشا.وقال كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم الصحى من أكثر الفعاليات نجاحًا، وهناك اقبال كبير عليها من المهندسين وأسرهم لذلك أطلقت اللجنة عدد من الفعاليات خلال شهر مارس بناءً على رغبة الأعضاء.أضاف أن اليوم الصحى المجاني شمل كشفا في تخصصات الباطني والأطفال وشمل قياس الضغط وقياس نسبة السكر بالدم، إضافة إلى تحليل صورة دم كاملة، كما أكد الالتزام التام داخل مركز الخدمات فى نادى المهندسين بسابا باشا على الإجراءات الوقائية والاحترازية منعا للتزاحم وحفاظًا على سلامة المهندسين وأسرهم.وأبدى المهندسون المشاركون فى الفعالية تفاعلهم معها والمطالبة بتكرارها مرة أسبوعيًا نظرًا للاستفادة الكبيرة منها، لأنها خارج مشروع الرعاية الصحية ومن الممكن المشاركه فيها والأسرة مجانًا.