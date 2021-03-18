الجزائر: رئيس السلطة المستقلة للانتخابات يتعهد بالشفافية في التشريعات المقبلة

كشف رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن سحب 39 حزبا لاستمارات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 يونيو المقبل في كلمة له ألقاها أمام أعضاء مجلس سلطة الانتخابات.وتعهد شرفي: "بضمان شفافية العملية الانتخابية والالتزام بمضمون القانون العضوي للإنتخابات"، نافيا أن تكون هناك عراقيل تواجه الراغبين في الترشح.وأردف: "أن سلطة الانتخابات ستقوم بعملية محاكاة لعملية الاقتراع تحضرها وسائل الإعلام، من فتح المراكز وصولا إلى الفرز وإعلان النتائج".يذكر أن عددا من الأحزاب أعلنت عن موقفها من الانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجرى في يونيو المقبل، حيث حسم حزب العمال اليساري موقفه بالمقاطعة في حين لم يعلن الحزب الإسلامي الأكبر في البلاد، (حركة مجتمع السلم ) موقفه من التشريعات، وسط انقسام في الشارع السياسي بين مؤيد ومناهض لإجرائها في الظروف السياسية الراهنة.