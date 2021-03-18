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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: رفع الاستعداد لاحتمالات الموجة الثالثة من كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 08:09 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية لوزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة مستعدة تمامًا لاحتمالية زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة للفيروس، حال حدوثها فى مصر.

وأضاف «عبدالفتاح»، لـ«الدستور»، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت منذ أن بدأت معدلات إصابات فيروس كورونا فى الانخفاض منتصف يناير الماضى برفع درجة الاستعداد وبناء القدرات الخاصة بكل المستشفيات ومراجعة شبكات الأكسجين وتزويدها، كما وجهت بمراجعة أنظمة الرعاية المركزة والتنفس الصناعى، والتأكد من تدريب الأطقم الطبية على البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بصورة كافية، بالإضافة إلى إجراءات مكافحة العدوى، إلى جانب توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية الشخصية بكل المستشفيات، ورفع كفاءة وقدرات المعامل المركزية فى المحافظات.

وتابع أن معدلات الإصابة فى مصر مستقرة منذ شهر تقريبًا ما بين ٥٥٠ و٦٥٠ حالة تزيد أو تقل بمعدلات بسيطة، لافتًا إلى أن أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية كان يوم ٣٠ ديسمبر الماضى بإجمالى إصابات ١٤١٨ حالة، ثم بدأت تنخفض الأعداد تدريجيًا.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، أنه لا يوجد ما يؤكد بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا، موضحًا أن هناك تذبذبًا فى أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا، ولا يوجد ارتفاع ثابت فى الإصابات، متمنيًا ألا تدخل مصر فى موجة ثالثة بعد اكتساب المواطنين الخبرة من الموجتين الأولى والثانية.

وأشار «تاج الدين» إلى أن حدة المرض لم تزد، والغالبية العظمى من المصابين لديهم أعراض بسيطة، وهناك مصابون لا تظهر عليهم أعراض.

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