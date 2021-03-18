باكستان تستعين بـ6 بنوك لتقديم المشورة في عملية طرح سندات دولية

ذكرت وزارة المالية الباكستانية أن الحكومة اختارت ستة بنوك دولية لتقديم الخدمات الاستشارية للخطة المقترحة لطرح سندات دولية.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنوك الستة هي ستاندرد تشارترد، ودويتشه بنك، وكريدي سويس، وجيه.بي مورجان، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الصين الدولي.يأتي تفكير باكستان في طرح سندات دولية، في ظل السعي لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل إجراءات التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد، مع الاستفادة من انخفاض أسعار العائد على السندات في الأسواق الدولية حاليا.وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في منتصف الشهر الماضي توصل فريق خبرائه والمسؤولين في باكستان إلى اتفاق مبدئي بشأن حزمة إجراءات تتيح صرف حوالي 500 مليون دولار من مساعدات الصندوق لباكستان بعد اتمام عملية مراجعة الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الباكستاني.وتبلغ قيمة إجمالي برنامج دعم الصندوق لباكستان حوالي 6 مليارات دولار.