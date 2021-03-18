ضبط لحوم فاسدة في حملة تموينية مكبرة بالإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع الجهات الأمنية بالمحافظة، حملات تموينية كبرى لضبط الأسواق قبل حلول شهر رمضان، من خلال المرور على المحلات التجارية ومنافذ بيع المنتجات الغذائية بجميع مراكز المحافظة وتوابعها.ووجّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة للحالة العامة بالأسواق، والعمل على رصد المخالفات بكافة أنواعها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.أسفرت الحملات، التى تم تنفيذها تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، عن ضبط 65 كيلو من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية، إضافة إلى 162 كيلو من اللحوم والكبدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي بعدد من المنافذ والمحال.كما تم ضبط 129 كيلو دجاج قطع بأحد المجازر دون ترخيص، و73 كيلو أسماك فاسدة، و40 كيلو طحينة منتهية الصلاحية بأحد محال الأسماك.وتضمنت المخالفات التى تم رصدها ضبط 4000 قطعة حلوة منتهية الصلاحية، و36 زجاجة زيت طعام فاسد، و25 كيلو من الجبن المصنع "مش" غير صالح للاستخدام الآدمي.. تم تحرير محاضر مخالفات للمضبوطات ومصادرتها تمهيدا لإعدامها.وتأتي الحملات استمرارًا للجهود التى تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية لتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.