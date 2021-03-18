فنلندا تُحمِّل قراصنة ترعاهم الصين مسؤولية اختراق أنظمة البرلمان

حمَّلت السلطات الفنلندية اليوم الخميس مسؤولية اختراق أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالبرلمان الفنلندي العام الماضي إلى مجموعة قراصنة، ترعاها الدولة الصينية.وقال جهاز الاستخبارات والأمن الفنلندي "سوبو" إن المجموعة تحمل اسم "أيه بي تي 31".وقال البرلمان الفنلندي العام الماضي إنه تم اختراق عدد من حسابات البريد الالكتروني الخاصة بالنواب والموظفين، وإنه تم اكتشاف ذلك من جانب أنظمة الرقابة التقنية بالمجلس.وقالت رئيسة البرلمان أنو فيهفيلينين إن الحادث "خطير"، وإن مكتب التحقيق الوطني يجري تحقيقاته في هذا الشأن.وأضافت فيهفيلينين اليوم الخميس أنه "عندما تكون الجرائم الجنائية التي جرى التحقيق بشأنها جرائم تجسس بالغة، واختراق عال لأجهزة كمبيوتر، واعتراض كبير لرسائل، يدرك الجميع حجم الجرائم الخطيرة التي نتعامل معها".وكان البرلمان في دولة النرويج المجاورة أبلغ عن هجوم الكتروني مماثل العام الماضي.وفي أكتوبر، حمَّلت الحكومة النرويجية قراصنة مرتبطين بجهاز الاستخبارات العسكري الروسي مسؤولية الهجوم.