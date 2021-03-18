مصدر أمني يوضح حقيقة اندلاع حريق بشركة بترول في الإسكندرية

نفى مصدر أمني ما تردد عن اندلاع حريق هائل بإحدي شركات البترول بمنطقة مرغم في الإسكندرية.وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في نشوب حريق محدود بذات الشركة المشار إليها بمنطقة مرغم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وتم السيطرة عليه.