«تعليم القليوبية» تشدد على سرعة إنهاء الإجراءات القضائية الخاصة بالمعلمين والإداريين

شدد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على ضرورة وسرعة إنهاء الإجراءات القضائية والأحكام الخاصة بالمعلمين والإداريين بأقصى سرعة وتذليل كافة العقبات أمامهم.كما شدد على ضرورة وجوب تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الحرص على ضمان التنفيذ الكامل للأحكام القضائية، وتأكيدا لسيادة الدولة وإعلاء كلمة القانون، مشددا على أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل ترسيخ دولة القانون ورد الحقوق لأصحابها وتقديرا للقضاء المصري العادل وتقديرا لقضاة مصر الشرفاء.