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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا ترتفع.. والسيارات تصعد بألمانيا لذروة قياسية

الخميس 18/مارس/2021 - 08:24 م
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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رفعت أسهم صناع السيارات المؤشر "داكس" الألماني إلى مستوى قياسي، اليوم الخميس، بينما تقدمت الأسهم الأوروبية عموما صوب مرتفعات غير مسبوقة هي الأخرى بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة رغم توقعه نموا اقتصاديا قويا.

وزاد المؤشر لأكبر 50 شركة بمنطقة اليورو 0.5 بالمئة، متخطيا لفترة وجيزة ذروته المسجلة في فبراير من العام الماضي، قبل أن تعصف جائحة كوفيد- 19 بالأسواق المالية.

وارتفع المؤشر داكس القيادي الألماني 1.2 بالمئة، وتقدم المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة، وعوض المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني خسائره بعد أن قال بنك إنجلترا المركزي إن التعافي الاقتصادي يكتسب زخما وأبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وقال جيمس سميث، اقتصادي الأسواق المتقدمة في "آي.إن.جي": "ينبئنا ذلك بأن بنك إنجلترا أقرب إلى موقف مجلس الاحتياطي حيال التحركات الأخيرة في السوق منه إلى البنك المركزي الأوروبي".

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، بعد نزوله عن ذرى سابقة بسبب خسائر في أسهم المرافق والكيماويات والأغذية والمشروبات.

وقفز سهم فولكسفاجن ستة بالمئة، لتعزز الشركة موقعها الجديد كأغلى سهم على داكس، بعد أن تخطت ساب للبرمجيات أمس الأربعاء.

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