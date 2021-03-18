وزيرة الخارجية الليبية تستقبل سفيري إيطاليا وبريطانيا

استقبلت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، سفيري كل من جمهورية إيطاليا جوزيبي بوتشيني، والمملكة المتحدة نيكولاس هوبتون، اللذان قدما لها التهنئة بمناسبة توليها هذا المنصب.وحضر اللقاء كل من مدير إدارة الشؤون الأوروبية والمكلف بملف جمهورية إيطاليا والمملكة المتحدة بإدارة الشؤون الأوروبية، حسب بيان صادر عن الوزارة عبر موقعها الإلكتروني.ومع أداء حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، الاثنين الماضي، أصبحت نجلاء المنقوش أول امرأة ليبيّة تتولى حقيبة الخارجية بعد أن أدت مع باقي أعضاء الحكومة اليمين.