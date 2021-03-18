محافظ الغربية يكرم ذوي الهمم في احتفالية كبرى بالمحلة (صور)

شارك طارق رحمي، محافظ الغربية، الخميس، في حفل تكريم ذوي الهمم الذي نظمته النائبة عزة حسين بمسرح الغزل بالمحلة الكبرى.يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مواهبهم ودمجهم في المجتمع، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.وأشار المحافظ في كلمته إلى حرص الدولة والرئيس على رعاية فئات المجتمع، خاصة ذوي الهمم باعتبارهم أحد أهم أركان المجتمع الذين حققوا وما زالو يحققون النجاحات والإنجازات في شتى المجالات متحديين لكافة المعوقات، موضحًا أن الاحتفال يأتي تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم البارزة، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم سبل الدعم وتذليل كافة العقبات لهم ولأسرهم.شهد الحفل فقرات فنية من تقديم ذوي الهمم، بجانب تكريم المتميزين منهم في مختلف المجالات (العلمية، الرياضية والثقافية)، وكذا تكريم أمهات ذوي الهمم دعمًا لهم وتعزيزًا لانتمائهم للمجتمع وتقديرًا لدورهم المتميز والبارز.