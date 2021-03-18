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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة ريناد عماد فتاة التيك توك بنشر فيديوهات خادشة لـ25 مارس

الخميس 18/مارس/2021 - 08:12 م
ريناد عماد فتاة التيك
ريناد عماد فتاة التيك توك
عادل عبد العال
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أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، محاكمة ريناد عماد فتاة التيك توك بالدقي في اتهامها بنشر فيديوهات تحتوي على مواد خادشة للحياء، لجلسة ٢٥ مارس الجاري لحضور المحامى الأصيل.

كانت نيابة الدقي قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تقديم محتوى وفيديوهات تخدش الحياء، تندرج تحت إذاعة مواد إباحية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك».

وقالت المتهمة في التحقيقات إن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم باستقطاب الفتيات، مشيرة إلى أن حلمها كان الشهرة والثراء السريع.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب ضبطت المتهمة منة الله عماد، وشهرتها ريناد عماد، داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على موقع «تيك توك» تحتوي على مواد إباحية.

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