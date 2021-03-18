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محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لياو ليتشيانج يكتب: من أجل خلق مستقبل مزدهر وجميل

الخميس 18/مارس/2021 - 07:53 م
لياو ليتشيانج
لياو ليتشيانج
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فى يوم ٧ مارس عام ٢٠٢١، عقدت الدورة الـ٤ للمجلس الوطنى الـ١٣ لنواب الشعب مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا فى قاعة الشعب الكبرى، حيث أجاب مستشار الدولة وزير الخارجية وانج يى عن أسئلة الصحفيين الصينيين والأجانب حول سياسة الصين الخارجية وعلاقاتها الدولية، بما فى ذلك وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

هناك الكثير من الأصدقاء المصريين قلقون حيال هذا الأمر، لذا دعونى أوضح لحضراتكم هذا الشأن.

فى عام ٢٠٢٠، مرت الصين مع دول العالم بمسيرة استثنائية للغاية، حيث قام الرئيس شى جين بينج بالتشاور مع رؤساء الدول حول سبل تعزيز التعاون عبر «الدبلوماسية السحابية» كطريق جديد، وأكثر ما نلتزم به فيه هو الدفاع عن المصالح الوطنية.

نعارض بشكل قاطع الهيمنة والطغيان والتنمر فى العالم، ونتصدى بكل عزم للتدخلات غير المبررة فى الشئون الداخلية الصينية، ونعمل على مكافحة الجائحة على الجبهة الدبلوماسية.

أطلقنا أكبر عملية إنسانية عاجلة منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، مما قدم الإسهامات الصينية فى الجهود الدولية لمكافحة الجائحة؛ إن ما يهمنا أكثر هو سلامة المواطنين فى الخارج.

فى ظل تفشى الجائحة، قمنا بمد يد العون أولًا بأول إلى المواطنين الصينيين المحتاجين فى الخارج، وبذلنا كل ما فى وسعنا لحمايتهم ومساعدتهم، وإن الأولوية لدفع الحوكمة العالمية نحو اتجاه صحيح أمام الانتشار التعسفى لنزعة أحادية الجانب وتصاعد الحمائية، كما أعربت الصين عن رفضها القاطع لذلك، واتخذت خطوات ملموسة لتطبيق تعددية الأطراف، وعكفنا على توسيع الانفتاح وتوظيف ميزة الصين كسوق ضخمة، ما وفر فرصًا تنموية أكثر لدول العالم.

يكتسب عام ٢٠٢١ أهمية مفصلية وتاريخية بالنسبة للصين، حيث سنحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعى الصينى، وسنطلق مسيرة جديدة للدبلوماسية الصينية. فى السنة الجديدة، ستواصل الدبلوماسية الرئاسية تحديد الاتجاه العام، وستسجل الدبلوماسية الصينية فصولًا جديدة. ستقدم الصين مزيدًا من الدفء والأمل للعالم، وتضفى مزيدًا من القوة والثقة على التنمية المشتركة لكل الدول.

فى العام الجديد، ترغب الصين فى العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات الصينية الأمريكية من منطلق «غلق الصفحة القديمة وفتح صفحة جديدة» والعودة إلى المسار الصحيح. من الطبيعى أن تكون هناك اختلافات وخلافات بين الصين والولايات المتحدة باعتبارهما دولتين تختلفان فى النظام الاجتماعى. إن الشىء المهم هو إدارتها والسيطرة عليها بشكل فعال عبر التواصل الصريح، تفاديًا لظهور سوء الحكم الاستراتيجى والمجابهة والصراع.

ليس من الغريب أن يكون هناك تنافس فى عملية اندماج المصالح بين الصين والولايات المتحدة باعتبارهما أكبر اقتصادين فى العالم، إن الشىء المهم هو التنافس الشريف على أساس العدل والإنصاف، وهو الذى يهدف إلى التطوير الذاتى وتقديم الدعم للجانب الآخر، بدلًا من تبادل الاتهامات ولعب اللعبة الصفرية.

أهم شىء من ذلك، يجب أن يكون التعاون هدفًا رئيسيًا للجانبين الصينى والأمريكى، لأنه يخدم مصلحة الشعبين وشعوب العالم، إن القائمة للمجالات التى يمكن للبلدين ويجب عليهما إجراء التعاون فيها جاهزة أمامنا، وهى تشمل مكافحة الجائحة وإنعاش الاقتصاد وتغير المناخ.. إلخ، إننا على استعداد لنقاش التعاون وتعميقه مع الجانب الأمريكى بموقف منفتح.

فى العام الجديد، ستتكاتف الصين وإفريقيا لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق له مستقبل مشترك لتوفير تيار مستمر من الزخم لتنمية إفريقيا وتنشيطها، نشأت الصداقة العميقة بين الصين وإفريقيا فى النضال الشاق لكسب الاستقلال الوطنى والتحرر القومى، وتجمع بين الجانبين علاقات رفاق السلاح والأخوة.

فى السنوات العشرين التى انقضت منذ إنشاء منتدى التعاون الصينى الإفريقى، وضعت ونفذت الصين وإفريقيا «خطط التعاون العشر» و«الحملات الثمانى للتعاون الصينى الإفريقى» على التوالى، وازداد حجم التبادل التجارى بين الجانبين بـ٢٠ ضعفًا، وازداد حجم الاستثمار الصينى المباشر فى إفريقيا بـ١٠٠ ضعف، لقد تمت إقامة ١٥٠ علاقة توأمة بين المدن الصينية والإفريقية.

قد أصبح التعاون الصينى الإفريقى نموذجًا للتعاون الجنوب- الجنوب وقدوة للتعاون الدولى تجاه إفريقيا. لغاية اليوم، قد وفرت الصين نحو ١٢٠ دفعة من المستلزمات الوقائية العاجلة لإفريقيا، وأرسلت فرق الخبراء الطبيين إلى ١٥ دولة إفريقية، وقدمت، بل وستقدم لقاحات إلى ٣٥ دولة إفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقى.

وقد بدأت أعمال البناء رسميًا لمقر المركز الإفريقى للوقاية والسيطرة على الأمراض بالمساعدة الصينية، بالإضافة إلى تقدم عملية إقامة ٣٠ آلية للتعاون بين المستشفيات الصينية والإفريقية بوتيرة سريعة.

وسنعقد دورة جديدة للمنتدى فى السنغال فى العام الجارى، ونحرص على انتهاز هذه الفرصة لدعم إفريقيا لهزيمة الجائحة بشكل نهائى وتقوية منظومة الحوكمة للصحة العامة؛ ودعم إفريقيا لتسريع العملية الصناعية ورفع قدرة التنمية الذاتية؛ ودعم إفريقيا لتسريع عملية التكامل لمواكبة تيار عصر العولمة الاقتصادية؛ ودعم إفريقيا لتسوية القضايا الساخنة سياسيًا بهدف صيانة السلام والاستقرار فى القارة الإفريقية.

فى العام الجديد، ستعمل الصين والدول العربية معًا لدفع بناء مجتمع صينى عربى ذى مستقبل مشترك، فى وجه تداعيات الجائحة، تتقدم العلاقات الصينية العربية إلى الأمام، وتنعم بنشاط وحيوية.

انعقدت الدورة التاسعة للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون الصينى العربى بنجاح، واتفق الجانبان فيها بإجماع على عقد القمة الصينية العربية، الأمر الذى سجل فصلًا جديدًا للعلاقات السياسية الصينية العربية، وشكل التضامن الصينى العربى لمكافحة الجائحة نموذجًا جديدًا يحتذى به عالميًا.

فى العام الماضى، بلغ حجم التبادل التجارى بين الصين والدول العربية ٢٤٠ مليار دولار أمريكى، وتبقى الصين كأكبر شريك تجارى للدول العربية بصورة ثابتة، ويستأنف العمل والإنتاج للمشاريع الصينية العربية ذات الأولوية فى إطار «الحزام والطريق» بخطوات منتظمة، وشهد التعاون فى مجالات الجيل الخامس للاتصالات والذكاء الاصطناعى والطيران والفضاء وغيرها من التكنولوجيا المتقدمة والحديثة تطورًا مزدهرًا، مما ارتقى بالتعاون العملى بين الصين والدول العربية إلى مستوى جديد.

فى عام ٢٠٢١، يحرص الجانب الصينى على تضافر الجهود وتعزيز التضامن مع الجانب العربى لحسن تحضير القمة الصينية العربية، بما يضفى مقومات جديدة على علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية، ويحقق إنجازات جديدة لدفع إقامة المجتمع الصينى العربى للمستقبل المشترك.

فى ظل الوضع الدولى الحالى غير المستقر، ستعمل الصين بنشاط على تطوير العلاقات الودية مع جميع دول العالم، بما فى ذلك مصر، وستعمل باستمرار على تعزيز التفاهم المتبادل بين الصين والعالم.

فى ٢٢ فبراير، قال الرئيس شى جين بينج فى اتصال هاتفى مع الرئيس السيسى إن العلاقات بين الصين ومصر هى نموذج للوحدة الصينية العربية والصينية الإفريقية والتعاون والمنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين، لقد وضعت الصين مصر دائمًا فى موقع مهم فى الوضع العام للدبلوماسية الصينية، وهى صديق وشريك موثوق به.

إن الصين على استعداد للعمل مع مصر لترسيخ الثقة السياسية المتبادلة، ودعم بعضهما البعض بقوة، وتعزيز التنسيق والتعاون فى الشئون الدولية والإقليمية، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر إلى مستوى جديد.

وقال الرئيس السيسى إن مصر والصين تربطهما صداقة تقليدية عميقة، وتربط البلدين علاقات قوية وودية وتعاون وثيق فى الشئون الدولية، مما عزز بشكل فعال مصالح الشعبين. فمصر على استعداد للعمل مع الصين لزيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.

فى عام ٢٠٢١، ستعمل الصين على حماية وتمديد فترة الفرص التنموية الاستراتيجية فى الصين، وتدعيم الدورتين الاقتصاديتين المحلية والدولية ١٤، بما يقدم إسهامات فى تكوين المعادلة التنموية الجديدة؛ سنهتم بالعصر ما بعد الجائحة، ونعمل على إجراء التعاون الدولى لمكافحة الجائحة وإقامة مجتمع تتوفر فيه الصحة للبشرية؛ ونعمل على بناء «الحزام والطريق» بجودة عالية، بما يسهم فى إنعاش الاقتصاد العالمى فى يوم مبكر، ونبذل جهودًا مشتركة لمواجهة تغير المناخ وغيره من التحديات الكونية.

سنتماشى مع تيار التاريخ، ونعمل على إقامة نوع جديد من العلاقات الدولية، وتكريس القيم المشتركة للبشرية التى تتمثل فى السلام والتنمية والعدالة والإنصاف والديمقراطية والحرية، وبذل جهود مشتركة مع دول العالم فى إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

إن الصين دخلت إلى المرحلة التنموية الجديدة بقطار سريع ذى محرك أقوى وحمولة أكبر، يتجه إلى هدف جديد فى الأمام بسرعة أكبر. نرحب بمشاركة كل الدول، بما فى ذلك مصر، فى رحلتنا نحو مستقبل مزدهر.

السفير الصينى بالقاهرة

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