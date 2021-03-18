8 طرق جديدة لتوفير 50% من استهلاك البنزين (فيديو)

انطلقت اليوم بث أولى حلقات برنامج "أسرار البترول والطاقة" عبر قناة "الدستور" على اليوتيوب، والذي يناقش أهم قضايا البترول والكهرباء والبتروكيماويات والتعدين وذلك من خلال نخبة من خبراء الطاقة والمسئولين ورؤساء الشركات.وتتناول الحلقة الأولى من البرنامج أهم مشكلات زيادة استهلاك البنزين فى السيارة وتقديم الحلول البسيطة لتوفير الاستهلاك من خلال 8 طرق جديدة توفر نحو 50% من الاستهلاك اليومي للبنزين أهمها "السرعة، والتكييف، وضبط الإطارات".