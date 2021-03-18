قرار جمهوري بتعيين محمد السيد عميدًا لزراعة طنطا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية شملت هذه القرارات تعيين الدكتور محمد السيد، عميدًا لكلية زراعة جامعة طنطا.وهنأ رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمد السيد بصدور القرار الجمهورى بتعيينه عميدًا لكلية الزراعة، متمنيًا له التوفيق فى مهام منصبه الجديد ولما فيه صالح الجامعة.‏حصل الدكتور محمد السيد على بكالوريوس الزراعة "البساتين"من جامعة عين شمس بتقدير جيد جدًا عام 1993، ودرجة الماجستير "فسيولوجي وإنتاج خضر" من ‏جامعة طنطا فرع كفر الشيخ عام 1999، ‏ثم‏ درجة الدكتوراه في ذات التخصص من أكاديمية موسكو 2005.و‏تدرج في الوظائف العلمية، معيد في عام 1995، مدرس مساعد عام 1999، مدرس في 2005، أستاذ مساعد عام 2011، ليحصل علي الأستاذية في 2017.‏وشغل العديد من المناصب الإدارية منها قائم بأعمال رئيس قسم البساتين بالكلية، ووكيلًا للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارًا من نوفمبر 2017، ثم قائمًا بأعمال عميد الكلية اعتبارًا من أكتوبر 2020 حتي صدور القرار.