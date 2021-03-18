ننشر تفاصيل التحقيقات في «تزوير محافظ المنوفية الأسبق لبيانات ومحررات شخصية»

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة تفاصيل واقعة قيام محافظ المنوفية الأسبق بتزوير محررات رسمية وبيانات شخصية له لتقديمها للجهات المختصة.وذكرت التحقيقات أن المتهم يدعى هشام عبدالباسط 46 سنة، محافظ المنوفية الأسبق زوّر محررات وبيانات شخصية له تفيد بعمله بجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى تزويره توقيعات قيادات المخابرات العامة التي تفيد التحاقه بالجهاز وتزوير التحاقه بوزارة الداخلية كضابط شرطة وزور لنفسه رتبة عسكرية وهي رتبة عقيد شرطة، وزور رخصة قيادة بالانتساب زورا لوزارة الداخلية، حيث قام في غضون الفترة ما بين أعوام 2008 حتى عام 2018، وإبان فترة عمله كمحاقظ للمنوفية وحال كونه موظفا عموميا وأثناء تأديته وظيفته، اشترك بطريق الاتفاق مع آخر مجهول بارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية بطريق بطريق الاصطناع الكلي.وتشمل هذه المحررات شهادات التقدير والمكاتبات وبيانات السيرة الذاتية المنسوبة إلى هيئة الرقابة الإدارية، بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفق معه على تحرير واصطناع تلك المحررات على غرار الصحيح منها، وأمده بالبيانات اللازمة لها، فدون بها المجهول البيانات التي نسبها زورا إلى تلك الجهة، وأثبت على خلاف الحقيقة كون أن المتهم ضابط سابق بهيئة الرقابة الإدارية وبالمخابرات العامة المصرية، وزيلهم بتوقيعات مزورة نسبها أيضا زورا إلى عدد من القيادات المختصين بتلك الجهة، ومهرهم بخاتم قلده زورا إلى ذات الجهة أيضا.واشترك مع موظفين عموميين حسني النية بوحدة مرور السادات، وهم "الرائد أ.ك" (رئيس الوحدة)، و"م.إ"، و"ج.م" (موظفا الوحدة)"، في تزوير محرر رسمي وهو أصل رخصة القيادة رقم (95000) خاصة، والصادرة من وحدة مرور السادات، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أمد موظفي الوحدة المذكورين، ببيانات على خلال الحقيقة تفيد انتسابه زورا لوزارة الداخلية وعمله كضابط شرطة، فوقعت الجريمة بناء على تلك الوسيلة، وصدرت الرخصة بتلك البيانات.واستحصل بغير حق على خاتم إحدى الجهات الحكومية، وهو خاتم شعار الجمهورية الخاص بمحافظة المنوفية، بأن مهر به عددا من المحررات الفارغة وأعدها للاستخدام، واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة تلك الجهة، بأن احتفظ بها في حوزته تمهيدا لاستخدامها لاحقا.ولقب نفسه برتبه عسكرية من غير حق، بأن انتسب زورا إلى وزارة الداخلية ملقبا نفسه في رخصة القيادة الخاصة وبالسيرتين الذاتيتين الخاصين به، ضابطا للشرطة برتبة "عقيد" على خلاف الحقيقة.وتعد هذه القضية هي القضية الرابعة لمحافظ المنوفية الأسبق، بعد إدانته بالسجن في قضيتين سابقتين وهما قضية الرشوة وقضية الكسب غير المشروع، ومحاكمته حاليا في القضية الثالثة وهي قضية "غسيل الأموال"، لتنكشف له القضية الرابعة، ومن المقرر أن تبدأ جلساتها خلال الأيام المقبلة.