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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إعلان موعد نقل موكب المومياوات الملكية خلال ساعات

الخميس 18/مارس/2021 - 08:12 م
نقل موكب المومياوات
نقل موكب المومياوات الملكية
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اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس، مع الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وممثلي الجهات الأمنية والمجلس الأعلى للآثار ومسئولى الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات، لمناقشة اللمسات النهائية استعدادًا لانطلاق الموكب خلال الأيام المقبلة.

جاء هذا الاجتماع في إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار لتنظيم هذا الحدث الذي يعد الأول من نوعه في العالم، لنقل 22 مومياء ملكية في موكب عالمي مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات الأعمال بتفاصيل خطة العمل خلال الفترة المقبلة لإخراج الفعالية بالمظهر الذي يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية، كما تم الاتفاق على البدء الفوري في الحملة الدعائية للموكب، حيث سيتم الإعلان عن تاريخ الفعالية خلال ساعات قليلة.

ويضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني والملك سقنن رع والملك تحتمس الثالث والملك سيتي الأول والملكة حتشبوت والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

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