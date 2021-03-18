نساء حكمن دول قبل سامية حسن صلوحي.. مَنْ هن؟

من هي سامية صلوحي؟



النساء يحكمن الدول



رئيسة تايوان.. تساي إنج ون



المستشارة الألمانية.. أنجيلا ميركل



رئيسة أستونيا.. كيرستي كاليولايد



إيلن جونسون سيرليف.. رئيسة دولة ليبيريا



أمينة غريب فقيم.. رئيسة دولة موريشيوس



استطاعت سامية حسن صلوحي، نائب رئيس تنزانيا الراحل، جون ماجوفولي، أن تجعل أنظار العالم كافة تلتفت إليها، بعدما أصبحت تقلد كأول رئيسة إفريقية مسلمة ومحجبة.وفقا لدستور تنزانيا، فإن نائب الرئيس يتولى إدارة البلاد، في حالة شغور منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الصحة البدنية أو العقلية للرئيس.سامية صلوحي تبلغ من العمر 62 عاما، ولدت بمنطقة زنجبار التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وتبلغ نسبة المسلمين فيها حوالي 99%، وشغلت تشغل منصب نائب الرئيس منذ عام 2015.عملت وزيرة للدولة في مكتب نائب الرئيس، ومثلت تنزانيا في معظم الاجتماعات الدولية، وجميع اجتماعات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا التي تعقد خارج تنزانيا.كما عملت في السياسة منذ عام 2000، وتم انتخابها لأول مرة كعضو في مجلس النواب في زنجبار عن مقعد خاص في عام 2000، عينت وزيرة من قبل الرئيس الزنجباري آنذاك أماني عبيد كرومي.وبالرغم من أن رئيسة تنزانيا، الأولى إفريقيا، ولكن يحكم دول كثيرة في الوقت الحالي عدد من الرئيسات استطاعن تحقيق إنجازات كبيرة، ولمعن في إدارة شؤون بلادهن.تساي.. هي الرئيسة المنتخبة لجمهورية الصين (تايوان) منذ عام 2016، وهي أول امرأة تنتخب لهذا المنصب في البلاد. وهي أيضا أول رئيسة منتخبة من عرقية هاكا والمنحدرة من السكان الأصليين، وهي الرئيسة الثانية من دول منطقة شرق آسيا بعد الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية باك غن هي. وهي الرئيسة الحالية للحزب الديمقراطي التقدمي، وكانت مرشحة الحزب للرئاسة في كل من انتخابات عام 2012 وعام 2016. تساي سبق أن شغلت منصب رئيسة الحزب في الفترة ما بين عام 2008 حتى عام 2012.بينما في عام 2005، تولت ميركل منصب مستشارة ألمانيا بعد الانتخابات العسيرة التي أسفرت عن الائتلاف الموسع مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي. أعيد انتخاب حزبها عام 2009 مع زيادة عدد المقاعد، وتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي الحر.وفي انتخابات 2013، أعلنا حزبا CDUCSU كفائزين، ولكن شكلا ائتلاف موسع آخر مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي بسبب فشل الحزب الديمقراطي الحر بالحصول على الحد الأدنى 5٪ من الأصوات المطلوبة لدخول البرلمان.بينما في انتخابات 2017 قادت ميركل حزبها للفوز للمرة الرابعة. حصلت كلا من الأحزاب CDUCSU وSPD على نسب من الأصوات أقل بکثیر مما حققت في انتخابات عام 2013. جرت المفاوضات في البداية لتشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.كيرستي كاليولايد (مواليد 30 ديسمبر 1969 في تارتو إستونيا) هي خامس رئيس لجمهورية إستونيا، تولّت الرئاسة في عام 2016. كأول امرأة تتولى رئاسة إستونيا منذ أن أعلن استقلال البلاد عام 1918 والاستقلال الثاني عام 1991، فضلًا عن كونها أصغر رئيس منتخب، إذ كان عمرها 46 عامًا عندما تولت الرئاسة.كما شغلت إلين جونسون سيرليف، هي سياسية ليبيرية منصب رئيسة ليبيريا الرابعة والعشرين منذ عام 2006 وحتى عام 2018. انتُخبت سيرليف لتصبح أول رئيسة دولة أنثى في أفريقيا.أما عالمة موريشيوسية في التنوع البيولوجي، عملت عضوا منتدبا في المركز الدولي للبحث والابتكار وشغلت منصب عميد كلية العلوم بجامعة مورشيوس قبل أن ينتخبها البرلمان الموروشيوسي كرئيسة للبلاد. وأمينة تنحدر من أسرة مسلمة من أصول هندية.