الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف البنية التحتية في لبنان

هدد رئيس هيئة أركان قوات الاحتلال الإسرائيلي افيف كوخافي، اليوم الخميس، بقصف البنى التحتية في لبنان ردا على أي هجوم من حزب الله، مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن أي عمل يقوم به حزب الله.وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي في تصريحات مساء اليوم، إن لديهم بنك أهداف بالآلاف في لبنان وقادرون على تدميرها، حسب قناة "العربية".واعتبر رئيس هيئة أركان قوات الاحتلال أن حزب الله يملك آلاف الصواريخ المخزنة في مناطق سكنية، مشيرا إلى أن لبنان فقد السيطرة على سياسته بعدم تطبيق القرار 1701.ووصل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين برفقة كوخافي اليوم إلى باريس، للاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث الملف اللبناني والطلب بتطبيق تفويض قوات اليونيفيل والقرار 1701.