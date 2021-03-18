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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمرو أسوان» تشيد بمبادرة حياة كريمة لتحسين معيشة المواطن بالصعيد

الخميس 18/مارس/2021 - 07:44 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
أسماء إبراهيم
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قال المهندس سطوحي مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن الصعيد شهد طفرة حقيقية من خلال اهتمام الحكومة بتنمية وتطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات.

وأضاف سطوحي لـ"الدستور"، أن أهالي الصعيد كانوا يطالبون دائمًا خلال السنوات الماضية بالنظر للصعيد من حيث تحسين مستوى المعيشة، مشيدًا بدور مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة المواطن في القرى والمراكز والنجوع بالصعيد.

وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسوان، باهتمام الحكومة لتدشين مجمعات صناعية ومشروعات خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي أدت إلى توطين سكان الصعيد في منازلهم بدلًا من الهجرة الخارجية والداخلية إلى محافظات القاهرة والوجه البحري بحثًا عن فرص عمل مناسبة لهم.

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