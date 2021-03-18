«ضربها بشومة».. تفاصيل «خناقة سيدات» في مدرسة المعادي

كشفت مديرية أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بين إحدى السيدات ونجلتيها، إحداهما مصابة بكدمة بالعين (طرف أول)، وإحدى السيدات ونجلتها وأحد أقاربها (طرف ثان)، بسبب خلافات بين إحدى نجلتى السيدة الأولى والسيدة الثانية- طالبتين فى مدرسة واحدة- تطور إلى تراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدى، تدخل خلالها ذويهما لمناصرتهما.. نتج عنها الإصابة المشار إليها بالطرف الأول، وتم ضبطهم، وفى وقت لاحق قررت النيابة صرف الطرفين من سراى النيابة.وقررت النيابة ضبط وإحضار أحد المتهمين من الطرف الثاني في الواقعة سالفة الذكر، إثر تداول مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيامه بملاحقة المجني عليها المصابة داخل المدرسة محل البلاغ حاملًا عصا خشبية «شومة»، وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادي من ضبطه.