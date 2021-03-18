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محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 1788 عبوة مواد غذائية فاسدة في حملة تموينية ببرج العرب

الخميس 18/مارس/2021 - 08:05 م
ضبط عبوة مواد غذائية
ضبط عبوة مواد غذائية
هبه عويضه
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شنّت إدارة تموين برج العرب بالإسكندرية، برئاسة محمد العدوي، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين حملات مكبرة بنطاق الإدارة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الشركات، ومحطات التعبئة والأسواق حفاظا على صحة المواطنين.

أسفرت الحملات عن تحرير محضر حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات حقيقية بأحد الشركات بالمنطقة الصناعية الثالثة.

تم التحفظ على 24 شيكارة بلاستيكية زنة الشيكارة الواحدة 30 كجم مدون عليها بيانات غير دالة على محتواها بداخلها اندومي سايب، و3 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بداخلها مادة تستخدم في تصنيع الاندومي مجهوله المصدر

تم تحرير محضر تعبئة عبوات زيت طعام وتدوين بيانات عليها مغايرة للواقع بغرض زيادة مدة الصلاحية للزيت وتم ضبط والتحفظ على 528 عبوة زيت صويا زنة العبوة 750 جم.

تم ضبط كمية من عبوات السمن صن رايزمدون عليها تعبئة شركة اخري بخلاف الشركة المضبوطة بها وتم التحفظ على 1260 عبوة سمن زنة 600جم، وذلك بأحد شركات التعبئة بالمنطقة الصناعية الثالثة برج العرب.

كما تم تحرير محضر مزاولة نشاط بيع اسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص من الجهات المختصة وتجميع 19 أسطوانة بوتاجاز كبيرة مع احد الاشخاص بقرية بهيج برج العرب

تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.
ضبط 1788 عبوة مواد غذائية فاسدة في حملة تموينية ببرج العرب
ضبط 1788 عبوة مواد غذائية فاسدة في حملة تموينية ببرج العرب
ضبط 1788 عبوة مواد غذائية فاسدة في حملة تموينية ببرج العرب
ضبط 1788 عبوة مواد غذائية فاسدة في حملة تموينية ببرج العرب
ضبط 1788 عبوة مواد غذائية فاسدة في حملة تموينية ببرج العرب
ضبط 1788 عبوة مواد غذائية فاسدة في حملة تموينية ببرج العرب
ضبط 1788 عبوة مواد غذائية فاسدة في حملة تموينية ببرج العرب
ضبط 1788 عبوة مواد غذائية فاسدة في حملة تموينية ببرج العرب
ضبط 1788 عبوة مواد غذائية فاسدة في حملة تموينية ببرج العرب
ضبط 1788 عبوة مواد غذائية فاسدة في حملة تموينية ببرج العرب

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