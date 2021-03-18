الصحة: 466 ألف مواطن سجلوا للحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه يجب اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" خلال الفترة المقبلة.









وأضاف عيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن هناك 466 ألف مواطن سجلوا عبر الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا.









وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة: "نتواصل مع من سجّل اسمه عبر الموقع الإلكتروني خلال 48 ساعة للحصول على لقاح كورونا".









وأكد أن التطعيم بلقاح كورونا آمن تمامًا ولا يسبب أي أضرار، مشيرًا إلى أن الإقبال بدأ يتزايد عليه الآن.











