«الزراعة» تعلن عن وظائف جديدة بالحجر الزراعي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فتح باب التعاقد عن شغل وظيفة إخصائي زراعي ثالث بنظام التعاقد السنوي.وأوضحت الوزارة الشروط الواجب مراعاتها في المتقدمين لهذه الوظيفة، أن يكون من خريجي كليات الزراعة ويفضل أن يكون ضمن التخصصات الآتية: «وقاية نباتات، أمراض نباتات، شعبة عامة، زراعة دولية، بساتين، بيوتكنولوجي» أو من خريجي كليات العلوم تخصص (نبات أو حشرات) كذلك لا يقل تقديره العام التراكمي للمؤهل الدراسي عن جيد، ولا يزيد سنة عند التقدم للإعلان عن 27 عاما بحيث تكون الأولوية للأصغر سنا.وأوضحت أنه يستثنى من ذلك من لديه خبرة في أحد مجالات العمل ذات الصلة المباشرة بأعمال الحجر الزراعي (وفقا لشهادة رسمية ومعتمدة يتم تقديمها من جهة عملهم)، كما اشترط في المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية، واستخدام الحاسب الآلي إجادة تامة فضلا عن اجتياز الاختبارات المحددة والمقابلة الشخصية المقدمة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.وحول طريقة التقديم يتم تسجيل الطلبات إلكترونيا من خلال شبكة الإنترنت على بوابة الوظائف الحكومية (الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة) – وظائف متاحة – ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بداية من السبت الموافق 2032021 حتى 542021، وفي حالة الاستفسار يتم التواصل على تليفون رقم 0237608575.