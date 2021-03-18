رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تعلن عن وظائف جديدة بالحجر الزراعي

الخميس 18/مارس/2021 - 07:37 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
طباعة
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فتح باب التعاقد عن شغل وظيفة إخصائي زراعي ثالث بنظام التعاقد السنوي.

وأوضحت الوزارة الشروط الواجب مراعاتها في المتقدمين لهذه الوظيفة، أن يكون من خريجي كليات الزراعة ويفضل أن يكون ضمن التخصصات الآتية: «وقاية نباتات، أمراض نباتات، شعبة عامة، زراعة دولية، بساتين، بيوتكنولوجي» أو من خريجي كليات العلوم تخصص (نبات أو حشرات) كذلك لا يقل تقديره العام التراكمي للمؤهل الدراسي عن جيد، ولا يزيد سنة عند التقدم للإعلان عن 27 عاما بحيث تكون الأولوية للأصغر سنا.

وأوضحت أنه يستثنى من ذلك من لديه خبرة في أحد مجالات العمل ذات الصلة المباشرة بأعمال الحجر الزراعي (وفقا لشهادة رسمية ومعتمدة يتم تقديمها من جهة عملهم)، كما اشترط في المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية، واستخدام الحاسب الآلي إجادة تامة فضلا عن اجتياز الاختبارات المحددة والمقابلة الشخصية المقدمة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وحول طريقة التقديم يتم تسجيل الطلبات إلكترونيا من خلال شبكة الإنترنت على بوابة الوظائف الحكومية (الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة) – وظائف متاحة – ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بداية من السبت الموافق 2032021 حتى 542021، وفي حالة الاستفسار يتم التواصل على تليفون رقم 0237608575.

موضوعات متعلقة

إعلان موعد نقل موكب المومياوات الملكية خلال ساعات

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج


الصور

image description

محمد نور الدين عميدًا لكلية الزراعة بجامعة دمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير جهاز تنمية المشروعات السابق بالمحافظة

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

«أمن قومي».. الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني قضية سد النهضة

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء: الكون في بداياته كان شبكة من خيوط الغاز نشأت منها المجرّات

الاتحاد الأفريقي يدعو لاحتواء تداعيات تغير المناخ والحد من الكوارث الطبيعية

تحميل نموذج استرشادي للصف الثالث الإعدادي الأزهري 2021 الترم الأول

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

«القاهرة.. الأمل يبدأ» مبادرة لدعم صناعة النشر

«كان يعد مقالا عنها فأصيب بالسكتة ومات».. حكايات عن لعنة الفراعنة

عصام زكريا يكتب: «طريد الفردوس».. الكوميديا الإلهية على الطريقة المصرية

نورا ناجي: سعادتي بجائزة «يحيي حقي» لأنها الأولى في مشواري