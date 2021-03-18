عضو بالشيوخ يوجه التحية للجيش الأبيض بمناسبة «يوم الطبيب»

تقدم النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ الأمين العام المساعد لحزب "مستقبل وطن"، بالتهنئة وتحية حب واعتزاز وتقدير للطبيب المصري في يومه "يوم الطبيب المصري"، الذي يأتي هذا العام وتتوالى فيه تضحياته هو ومن معه من أعضاء الجيش الأبيض في مواجهة جائحة كورونا.وقال الأمين العام المساعد، في بيان له، إن الاحتفال بالطبيب المصري يأتي بالتزامن مع ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس 1827، التي أسسها محمد علي، والي مصر، في عام 1827، أي منذ أكثر من 200 عام، وتم نقلها فيما بعد لتصبح مدرسة الطب بقصر العيني، لتصبح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.