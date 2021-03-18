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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وليد صلاح: قرار تأجيل انتخابات الصحفيين يتفق مع قانون النقابة

الخميس 18/مارس/2021 - 08:20 م
الصحفي وليد صلاح
الصحفي وليد صلاح
إسلام نصير
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قال وليد صلاح، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إن قرار مجلس نقابة الصحفيين بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021 ؛ هو من أفضل القرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن القرار اتخذ في التوقيت المناسب، كما أنه يتفق مع صحيح قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.

وأضاف"صلاح"، أن القانون يوضح الظروف الاستثنائية التي يتم إرجاء انتخابات النقابة على إثرها، وهو ما نمر حاليًا من انتشار جائحة كورونا "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن غالبية المرشحين كانوا يستشعرون الحرج بدعوة الزملاء الصحفيين للجمعية العمومية في ظل تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لا سيما أن الانتخابات كانت سيتم إجراؤها داخل مبني النقابة بشارع عبدالخالق ثروت، مما قد يؤثر على سلامة الزملاء الصحفيين.

وأوضح وليد صلاح، أن مجلس النقابة رفع الحرج عن المرشحين في هذه الجزئية، داعيًا المرشحين إلى استغلال مدة الأسبوعين التي تسبق دعوة الجمعية العمومية المقبلة بشرح برامجهم الانتخابية بصورة أكبر خلال هذه الفترة مع اتخاذ كافة الطرق الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وتابع صلاح: "أن اختيارات الجمعية العمومية في هذه الانتخابات سيكون لها أثر كبير على مستقبل مهنة الصحافة وأحوال الزملاء الصحفيين خلال الفترة المقبلة، وأدعو جميع الزملاء الصحفيين إلي إحسان الاختيار وأن لا يلتفتوا إلي دعوات البعض بأن الانتخابات محسومة وهناك من حجز مقاعده بمجلس النقابة، لأن انتخابات نقابة الصحفيين من أنزه الانتخابات النقابية التي تحدث في مصر وتحسمها أصوات الجمعية العمومية فقط والتي نؤمن بها بقدرتها على خلق مناخ أفضل داخل النقابة".

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