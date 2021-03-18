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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

لوكيشن واحد يجمع أبطال فيلم «آل هارون» خلال أيام

الخميس 18/مارس/2021 - 08:22 م
أبطال فيلمآل هارون
أبطال فيلم"آل هارون
دعاء عبد المقصود
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يستعد أبطال فيلم"آل هارون" لتصوير مشاهد خاصة، تضم جميع أبطال العمل فى لوكيشن واحد، إذ من المقرر أن يلتقى جميع الأبطال المشاركين في العمل في مشاهد جماعية، يجري تصويرها خلال أيام داخل أماكن مختلفة بالقاهرة.

ويتم التحضير حاليا للديكور المقرر التصوير فيه، والذي يعتبر من أضخم الديكورات الرئيسية بالعمل.

فيلم "آل هارون" تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار تنتج عنه نزاعات دموية، يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم، منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، وعبير صبري، وأحمد عبدالله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ويارا نورالدين، والفنان حمدي هيكل ومريم البحراوي وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا ومن إخراج معتز حسام، وإنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني لصاحبها المنتج حسني محمود، ويدير الإنتاج كل من محمود شاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مديرشركة مومنت برودكشن.
لوكيشن واحد يجمع أبطال فيلم «آل هارون» خلال أيام
لوكيشن واحد يجمع أبطال فيلم «آل هارون» خلال أيام
لوكيشن واحد يجمع أبطال فيلم «آل هارون» خلال أيام
لوكيشن واحد يجمع أبطال فيلم «آل هارون» خلال أيام
لوكيشن واحد يجمع أبطال فيلم «آل هارون» خلال أيام
لوكيشن واحد يجمع أبطال فيلم «آل هارون» خلال أيام
لوكيشن واحد يجمع أبطال فيلم «آل هارون» خلال أيام
لوكيشن واحد يجمع أبطال فيلم «آل هارون» خلال أيام
لوكيشن واحد يجمع أبطال فيلم «آل هارون» خلال أيام
لوكيشن واحد يجمع أبطال فيلم «آل هارون» خلال أيام

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