رئيس كهرباء القناة يتابع خطة التنمية الشاملة بجنوب البحر الأحمر

زار المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، قطاع كهرباء البحر الأحمر لمتابعة خطة أعمال التنمية الشاملة والمستدامة بمنطقة جنوب البحر الأحمر.وتوجه رئيس كهرباء القناة إلى منطقة مرسى علم وبرنيس وهما من المناطق الواعدة، وتابع ما تم تتفيذه من مشروعات في إطلاق التيار الكهربائي للقاعده البحرية في برنيس والتأكد من الجهود الكهربائيه اللازمة.كما شهدت الزيارة إطلاق التيار الكهربائي للمرة الأولى لعدد من المشاريع السياحية والتنموية بجنوب البحر الأحمر، بالإضافة لزيارة محطة توليد كهرباء الشيخ أبو الحسن الشاذلي لدراسة إنشاء خط كهرباء متوسط من محطة محولات برنيس بطول 100 كيلو متر.