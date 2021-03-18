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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل التدريب البحري الوهمي «تحيا مصر» لمواجهة التلوث البترولي

الخميس 18/مارس/2021 - 07:23 م
التدريب البحري الوهمي
التدريب البحري الوهمي
سيد الابنودى
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نظمت الشركة العامة للبترول برئاسة المهندس نبيل عبد الصادق بصفته رئيس اللجنة الجغرافية لشمال وشرق خليج السويس والبحر الأحمر وتحت رعاية كل من وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول وبمشاركة شركات المنطقة الجغرافية لشمال وشرق خليج السويس وشركات جنوب خليج السويس، فعاليات التدريب الوهمي (تحيا مصر) بحقول الصحراء الشرقية للتدريب على مواجهة حوادث التلوث البحرى المحتملة.

يأتي ذلك فى إطار التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحرى وتطبيقا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة الاهتمام بالتدريب والاستعداد لمواجهة أى حوادث بترولية.

حيث قام الكيميائى هشام الشريف مساعد رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالحديث عن أهمية التدريب العملي لحماية البيئة البحرية من أي تلوثات كما قام الجيولوجي أحمد زكي مدير عام حماية البيئة ومكافحة التلوث بالشركة بعمل شرح تفصيلى لخطوات التدريب العملي الوهمي ( تحيا مصر ) والتي شاركت به شركات كلا المنطقتان الجغرافيتان لشمال وجنوب الخليج بعدد من المعدات بالاضافة الى معدات الشركة العامة ( عدد 6 وحدات بحرية وحواجز مطاطية لمحاصرة بقعة الزيت وحماية الشواطئ وعدد 4 كواشط زيت وسيارة سحب زيت ) وعدد من المعدات الثقيلة ( اللوادر والقلاب والونش وسيارات الإطفاء والإسعاف) كما حضر الكيميائى جمال فتحى مستشار الرئيس التنفيذى للهيئة والمشرف على البيئة والأمن الصناعى وعدد من رؤساء الشركات والقيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة البحر الأحمر وأيضاَ رئيس مجلس مدينة رأس غارب نيابة عن محافظ البحر الأحمر وقيادات الحماية المدنية بالمحافظة وكان فى استقبال الضيوف المهندس محمد شحاتة والمهندس يوسف الدمرانى مديرى عام حقول الصحراء الشرقية.
تفاصيل التدريب البحري الوهمي «تحيا مصر» لمواجهة التلوث البترولي
تفاصيل التدريب البحري الوهمي «تحيا مصر» لمواجهة التلوث البترولي
تفاصيل التدريب البحري الوهمي «تحيا مصر» لمواجهة التلوث البترولي
تفاصيل التدريب البحري الوهمي «تحيا مصر» لمواجهة التلوث البترولي
تفاصيل التدريب البحري الوهمي «تحيا مصر» لمواجهة التلوث البترولي
تفاصيل التدريب البحري الوهمي «تحيا مصر» لمواجهة التلوث البترولي
تفاصيل التدريب البحري الوهمي «تحيا مصر» لمواجهة التلوث البترولي
تفاصيل التدريب البحري الوهمي «تحيا مصر» لمواجهة التلوث البترولي
تفاصيل التدريب البحري الوهمي «تحيا مصر» لمواجهة التلوث البترولي
تفاصيل التدريب البحري الوهمي «تحيا مصر» لمواجهة التلوث البترولي
تفاصيل التدريب البحري الوهمي «تحيا مصر» لمواجهة التلوث البترولي
تفاصيل التدريب البحري الوهمي «تحيا مصر» لمواجهة التلوث البترولي
تفاصيل التدريب البحري الوهمي «تحيا مصر» لمواجهة التلوث البترولي
تفاصيل التدريب البحري الوهمي «تحيا مصر» لمواجهة التلوث البترولي
تفاصيل التدريب البحري الوهمي «تحيا مصر» لمواجهة التلوث البترولي
تفاصيل التدريب البحري الوهمي «تحيا مصر» لمواجهة التلوث البترولي

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