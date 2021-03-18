برلماني: الارتقاء بدخل الموظفين هدف نظام الرئيس السيسي

قال النائب عرفة صالح عضو مجلس النواب، إن جملة الأجور خلال الـ6 سنوات الماضية وصلت لرقم مهول، هو تريليون و735 مليار جنيه بما يؤكد أن الارتقاء بدخل الموظفين وتحسين مستوى معيشتهم كان ولا يزال الهدف لنظام الرئيس السيسي.ولفت صالح في تصريحات له اليوم، إلى تقديره الشديد لقرارات الرئيس الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه وإقرار علاوتين بنحو 7.5 مليار جنيه وزيادة المعاشات 13% وإقرار نحو 37 مليار جنيه لزيادة الرواتب، وهو ما يكشف بوضوح عن انحياز القيادة السياسية لمحدودى الدخل وسعيها إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع المواطنين.وشدد عضو مجلس النواب أن زيادة الأجور تخضع لخطة ممنهجة من جانب الدولة، كما أن زيادتها تسير بشكل منتظم، موضحا أن السنوات الماضية شهدت نهوضا حقيقيا بمستوى كل العاملين في الدولة ماليا وإداريا، وترتيب الأوضاع وهو ما انعكس على الجميع ويعترف به الجميع.وأكد صالح على أن تحركات الرئيس السيسي في مجال الأجور قضت على عقود من الإهمال تجاه موظفي الدولة، وأعادت لهم كثيرا من الحقوق المهضومة.