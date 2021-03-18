واشنطن: بايدن غير نادم على وصف الرئيس الروسي بـ«القاتل»

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن غير نادم على وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل، حسب قناة "CNN" الأمريكية.جاء ذلك ردا على تصريحات سابقة لبايدن، خلال لقاء تليفزيوني وصف فيه الرئيس الروسي بالقاتل، وهدد بفرض عقوبات عليه خلافا للعقوبات التي فرضت على بلاده.وكان بوتين قد رد على الرئيس الأمريكي، في وقت سابق اليوم، وقال إنه مستعد لمناقشة العلاقات الثنائية والصراعات الإقليمية مع بايدن غدًا أو يوم الاثنين المقبل، ويقول إن مسئولية الاستقرار الاستراتيجي تقع على عاتق موسكو وواشنطن.