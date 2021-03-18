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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البروج مصر تتعاقد مع مكتب DSA الانجليزي لتصميم برج sixty Iconic tower

الخميس 18/مارس/2021 - 07:21 م
شركة البروج مصر
شركة البروج مصر
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تعاقدت شركة البروج مصر مع أفضل مكاتب الاستشارات الإنجليزية (DSA ARCHITECT INTERNATIONAL) والتي لها خبرة لأكثر من ٣٥ عام في مجال تصميم الأبراج وناطحات السحاب. وذلك لتصميم مشروعها الجديد (sixty iconic tower) في العاصمة الإدارية الجديدة و الذي ينفرد و يتميز باطلالة مباشرة علي البرج الايقوني (اعلي ارتفاع في افريقيا) وذلك في منطقة الاعمال المركزية (CBD) القريبة من الاحياء السكنية في منطقتي R2, R3 و الذي سيتم افتتاحهم قريبا . ومن المعروف ان شركة (DSA) صممت أكثر من ٦٦برج وناطحة سحاب حول العالم ومنها على سبيل المثال لا الحصر.
Oberoi tower business bay Dubai
Al fattan tower in Dubai
The cresent hotel in BAKU Azerbaijan
RAFFLES TOWER IN JEDDA
Double tree in Jeddah and more
هذا و قد حققت شركة البروج مصر نجاحات عديدة في مجال الاستثمار العقاري في مشروعات متميزة مثل مشروع sixty business park في الحي المالي و منطقة البنوك بالقرب من الحي الحكومي والذي سيتم افتتاحه قريبا و كذلك مشروع sixty corporate والذي سيتم طرحه للايجارات للمستثمرين المهتمين بسوق المال وشركات البورصة و الشركات العاملة في القطاع المصرفي . وكان لشركة البروج مصر تميز في شركتها مع شركة ايدج القابضة في مشروعي اويا كمبوند و اويا تاورز في العاصمة الإدارية وتميز فريد في نسبة الانشاءات التي تجاوزت ٧٠٪ و التزامها بالجدوال الزمنية الموضوعة من شركة العاصمة الادارية
البروج مصر تتعاقد مع مكتب DSA الانجليزي لتصميم برج sixty Iconic tower
البروج مصر تتعاقد مع مكتب DSA الانجليزي لتصميم برج sixty Iconic tower

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