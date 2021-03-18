رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شعبة الخضر والفاكهة تحذر المستهلكين من تخزين السلع قبل رمضان

الخميس 18/مارس/2021 - 07:53 م
حاتم نجيب نائب رئيس
حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر
عبدالناصرمحمد
طباعة
قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن الارتفاعات في أسعار الخضر والفاكهة قبل شهر رمضان ستكون طفيفة نتيجة الإقبال على الشراء، مشيرا إلى أن الأسعار للسلع الزراعية في مصر أقل من مثيلاتها في جميع أسواق العالم، ولن تتأثر بالأسعار، وتخضع للعرض والطلب، وأن الأسعار ستعود لطبيعتها خلال شهر رمضان.

وأضاف «نجيب»، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه يحذر المستهلكين من تخزين السلع قبل شهر رمضان، حيث إن الارتفاع سيكون طفيفا خاصة الطماطم والبطاطس والبصل، بينما الأسعار لهذه السلع أقل من العام الماضي بنسبة من 30% إلى 50% بينما هذه السلع متوفرة بكثرة، كما أن الليمون متوفر بكثرة، وأن أسعاره من 12 إلى 15 جنيها للكيلو، والأسعار في متناول الجميع.

موضوعات متعلقة

حقيقة بدء موجة جديدة لكورونا في الصعيد.. أطباء يوضحون

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

كشف السبب وراء ارتفاع الإصابات بين العمال في حريق مصنع العبور

إعلان موعد نقل موكب المومياوات الملكية خلال ساعات


الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير جهاز تنمية المشروعات السابق بالمحافظة

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء: الكون في بداياته كان شبكة من خيوط الغاز نشأت منها المجرّات

الاتحاد الأفريقي يدعو لاحتواء تداعيات تغير المناخ والحد من الكوارث الطبيعية

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

هيئة بريطانية: لا توجد أدلة على تسبب لقاحات كورونا فى تجلط الدم

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: «طريد الفردوس».. الكوميديا الإلهية على طريقة توفيق الحكيم!

نورا ناجي: سعادتي بجائزة «يحيي حقي» لأنها الأولى في مشواري

تفاصيل الأمسية الشعرية الثانية ضمن ملتقى الأقصر 2 للشعر العربي

ليلة فلكية فى متحف الطفل.. غدًا