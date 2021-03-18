شعبة الخضر والفاكهة تحذر المستهلكين من تخزين السلع قبل رمضان

قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن الارتفاعات في أسعار الخضر والفاكهة قبل شهر رمضان ستكون طفيفة نتيجة الإقبال على الشراء، مشيرا إلى أن الأسعار للسلع الزراعية في مصر أقل من مثيلاتها في جميع أسواق العالم، ولن تتأثر بالأسعار، وتخضع للعرض والطلب، وأن الأسعار ستعود لطبيعتها خلال شهر رمضان.وأضاف «نجيب»، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه يحذر المستهلكين من تخزين السلع قبل شهر رمضان، حيث إن الارتفاع سيكون طفيفا خاصة الطماطم والبطاطس والبصل، بينما الأسعار لهذه السلع أقل من العام الماضي بنسبة من 30% إلى 50% بينما هذه السلع متوفرة بكثرة، كما أن الليمون متوفر بكثرة، وأن أسعاره من 12 إلى 15 جنيها للكيلو، والأسعار في متناول الجميع.