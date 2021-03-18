أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة «أيام وفاتوا»

طرح المطرب أحمد بتشان أغنيته الجديدة "أيام وفاتوا"، عبر قناة شركة نجوم ريكوردز على يوتيوب.أغنيه "أيام وفاتوا" كلمات: هشام صادق، ألحان وتوزيع وميكساج: محمد شفيق، تسجيل غناء: محمد إسماعيل، ماستر: أمير محروس، إخراج: شادي قاسم، إنتاج: نجوم ريكوردز وهاي واي.الجدير بالذكر، أن أحمد بتشان هو ابن المطرب الشعبي حمدي بتشان الشهير بأغنية "الأساتوك"، وكانت آخر الأعمال الغنائية لأحمد بتشان هي أغنية "ياروحي" التي طرحها منذ شهر على موقع يوتيوب، وهي من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: توما.