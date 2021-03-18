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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان وحدة طب أسرة المراخ

الخميس 18/مارس/2021 - 07:35 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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افتتحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، وحدة طب أسرة المراخ بمدينة طابا بتكلفة تبلغ 23 مليونا، يرافقهما الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي الـ32 لمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام الوحدة المختلفة للاطمئنان على جاهزيتها لبدء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، حيث تقدم الوحدة خدمات (طب الأسرة، التطعيمات، التثقيف الصحي، أسنان، متابعة الحمل) بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"، كما تضم مكتب خدمة صحة ومعمل تحاليل ومعمل أمراض متوطنة.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أشارت إلى أن الوحدة تم إنشاؤها بنظام الجيل الثالث للرعاية الصحية والتي تدعم تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية عن بعد، كما تمتاز بميكنة كافة الخدمات المقدمة بها، فضلًا عن ربط كافة الوحدات مركزيًا للاطلاع على مؤشرات الأداء خلال تقديم الخدمات الطبية للمرضى، بالإضافة إلى تزويدها بماكينات تقييم الخدمات التى يحصل عليها المريض، مع تمكينه من الحجز المسبق مع الطبيب المختص. 

وتابع أن الوزيرة أشادت بمستوى التجهيزات بالوحدة وفقًا لأعلى معايير الجودة بهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وذلك ضمن 23 وحدة ومركز صحة أسرة و8 مستشفيات تشملها منظومة التأمين الصحي بجنوب سيناء والتي انطلقت بالمحافظة يوم 16 فبراير من العام الجاري، كما أشارت إلى أنه تم تسجيل أكثر من 87% من سكان محافظة جنوب سيناء بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة فى شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة حرصت على التحدث مع الأطقم الطبية، موجهة الشكر لهم جميعًا لما يبذلونه من جهد في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، معربة عن فخرها ببناء تلك المنظومة بسواعد الشباب المخلصين من الأطقم الطبية والإدارية وفقًا لرؤية القيادة السياسية وسعيها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هى (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.
وزيرة الصحة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان وحدة طب أسرة المراخ
وزيرة الصحة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان وحدة طب أسرة المراخ
وزيرة الصحة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان وحدة طب أسرة المراخ
وزيرة الصحة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان وحدة طب أسرة المراخ

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