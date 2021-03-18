مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الجلالة (صور)

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الجلالة، الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي.ووقع كل من الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية على تلك المذكرة التى تهدف إلى إيجاد الإطار الملائم لتيسير التعاون بين جامعة الجلالة والأكاديمية العربية مع الأخذ في الاعتبار طبيعة نشاط كلا الطرفين.وتضمنت المذكرة التعاون في مجال التدريب والبحوث والاستشارات والمساهمة في تكوين قاعدة بيانات مشتركة بينهما لتحقيق هذا التعاون بالإضافة إلى الاشتراك في المشروعات البحثية والرسائل العلمية، وبرامج الأنشطة الطلابية والعمل على تبادل المعلومات في المجالات ذات الإهتمام المشترك وتبادل أعضاء هيئة التدريس.أكد الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة أن توقيع مذكرة التفاهم جاء لتحقيق الإفادة المستقبلية لطلاب الأكاديمية وجامعة الجلالة في مختلف المجالات العلمية والبحثية من برامج أنشطة وتبادل طلابي.أشار إلى أن جامعة الجلالة تقدر الجهد الكبير الذى تقدمه الأكاديمية نحو التعاون مع العديد من المؤسسات لتأهيل وتدريب الطلاب وتقديمهم للمجتمع بأعلى مستوى علمى.وسجل رئيس جامعة الجلالة شكره وتقديره لقرار القيادة السياسية في إنشاء الجامعات الأهلية والتي كان من ضمنهم جامعة الجلالة، مؤكدآ أن توقيع مذكرة التفاهم مع الأكاديمية العربية تمثل تعاونا مشتركا لمنظومة التعليم العالى داخل مصر.في سياق متصل، أكد إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن الأكاديمية تحرص على توقيع وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع كبريات الجامعات والمؤسسات، مشيرًا إلى أن جامعة الجلالة من الجامعات الناجحة والتى سيثمر التعاون معها على نجاحات كثيرة مستقبلية لأبنائنا الطلاب.ولفت إلى أن الأكاديمية بصفتها بيت خبرة عربى كبير تقدم كل ما تملكه من خبرات في مجالات العلوم والاستشارات والبحث العلمى لخدمة الوطن العربى مؤكدا أن العمل على إخراج كوادر عربية ناجحة في كافة المجالات العلمية والثقافية والرياضية يأتى على رأس أولويات الأكاديمية.وعقب مراسم توقيع مذكرة التفاهم قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج درع الأكاديمية العربية لرئيس جامعة الجلالة.