وكيل صحة الغربية يوجه بتكثيف حملات صحة المرأة والطفل

عقدت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بالغربية، بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام بطنطا، الخميس، ندوة إعلامية حول (مبادرة صحة المرأة المصرية والتغذية السليمة) بالمركز الطبي بسيجر وذلك في إطار الدور التنويري الذى تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات.ووجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل صحة الغربية، بتكثيف الرسالة الإعلامية للتوعية بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية، لرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض ووسائل الوقاية وتقديم الرعاية الطبية الشاملة.بدأت الدكتورة عزة كمال، مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بالغربية، حديثها بالتعريف بالمبادرة الرئاسية التى خصها الرئيس لصحة المرأة المصرية من كشف وعلاج بالمجان ومدى أهمية التغذية السليمة لصحة المرأة والأطفال، مؤكدة ضرورة شرب المياه وتنوع الغذاء فيجب أن يحتوى على نشويات وبروتينات وخضروات وفاكهة.