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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«القيادة في الإعلام» برنامج لزيادة الوعي الإعلامي لدى الشباب

الخميس 18/مارس/2021 - 07:00 م
جريدة الدستور
شيماء حمودة
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نظم المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سلسلة من الندوات الإلكترونية المجانية تحت عنوان «القيادة في الإعلام» تحت إشراف عميد المعهد الدكتورة حنان جودة وبرعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقالت الدكتورة حنان جودة مدير المعهد، إن الشباب لهم دور في بناء الدولة والاقتصاد والمجتمع وهم أساس التقدم، حيث يمثلون أكثر من 67% من عدد السكان ونحن نطلع إلى الإستماع إليهم وإلى مشاركتهم لكي نصل سويًا إلى التطور الدائم وإعداد قصص نجاح جديدة، وأن هذا النوع من المشاركة والتعاون بين مختلف المجالات والثقافات والأجيال هو مكنون القيادة الحديثة.

كانت أول فعالية بعنوان «اتقان فن الصحافة» بتيسير الكاتب محمود منسي، معد البرنامج والمحاضر بالمعهد، باشتراك أكثر من 100 مشارك في اول فعاليات البرنامج، ليقول «منسي» بأن الشباب الحاضرين كانوا في غاية التطلع والمعرفة بشتى المجالات وعندهم فضول دائم لاكتشاف مزيد وأن ذلك الفضول تجاة البحث عن الحقيقة والمعرفة هو الذي يغذي ليس فقط الصحفي بل القائد الناجح.

ويوضح منسي أن البرنامج سيستمر لمدة ثمانية أسابيع على مدار شهرين بإستضافة مجموعة من المدربين المحترفين والمتحدثين بمجال الإعلام من جهات محترفة ليشمل عدد من التدريبات العملية والتطبيقية على محتوى البرنامج لتحقيق أقصى استفادة.

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