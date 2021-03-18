صادرات روسيا من النفط الخام ستهبط 3% في الربع2 من 2021

أفادت خطة ربع سنوية اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس بأنه من المقرر أن تتراجع صادرات النفط الخام من روسيا إلى 60.9 مليون طن في الفترة من أبريل إلى يونيو، من 62.1 مليون طن في برنامج يناير إلى مارس.تخطط روسيا لتقليص صادراتها النفطية في الربع الثاني من 2021 بالرغم من قرار أوبك+ السماح لها برفع إضافي للإنتاج من أبريل.وعلى أساس يومي، تفيد حسابات أجرتها رويترز أن صادرات روسيا النفطية ستتراجع نحو ثلاثة بالمئة بين أبريل ويونيو مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.