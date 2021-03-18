حنان مطاوع: «القاهرة كابول» حبكة درامية مميزة

تشارك الفنانة حنان مطاوع في بطولة مسلسل "القاهرة كابول" الذي تخوض بطولته نخبة من نجوم الفن ويعرض خلال السباق الرمضاني المقبل.وقالت حنان مطاوع لـ«الدستور» إن المسلسل يتضمن حبكة درامية مميزة، حيث تدور أحداثه في إطار مشوق ومثير وفي فترة زمنية معينة، مشيرة إلى أن المؤلف عبدالرحيم كمال أبدع كعادته في كتابة السيناريو الذي جذبها بشدة منذ ان عرض عليها، متمنية أن ينال إعجاب جمهورها.يشارك في بطولة "القاهرة كابول عدد كبير من الفنانين والفنانات، بينهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان أحمد رزق"."القاهرة كابول" من إنتاج شركة سينرجي وتأليف عبدالرحيم كمال، والإخراج لحسام على الذي يتعاون لأول مرة مع المؤلف