ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة في منيا القمح (صور)

ضبطت أجهزة الأمن، بالتنسيق مع مجلس مدينة منيا القمح، 5 أطنان دواجن فاسدة معدة للتوزيع في مجزر بإحدى قرى مركز منيا القمح، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة.وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالفين والمضبوطات.