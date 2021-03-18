الأمم المتحدة تحذر: كورونا لا يؤثر على كبار السن فقط

أكدت الأمم المتحدة أن فيروس كورونا فاقم التمييز والأفكار النمطية والمسبقة في العالم بناء على الأعمار، محذرة من أن الفيروس لا يؤثر على كبار السن فحسب.وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، إنه كان هناك تأثير مدمر لفيروس كورونا على الأشخاص الأكبر سنا، بينما سيكون التضامن بين الأجيال أساسيا من أجل التعافي العالمي.وحذرت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة، في تقرير مشترك، من أن التمييز بناء على السن واسع الانتشار، وأن المشكلة لا تؤثر على كبار السن فحسب.وقال جوتيريش إن "التمييز على أساس العمر واسع الانتشار في المؤسسات والقوانين والسياسات في أنحاء العالم ويضر بصحة الفرد وكرامته والاقتصادات والمجتمعات بشكل واسع".وحسب التقرير المكون من 203 صفحات، والصادر عن منظمة الصحة العالمية ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن التمييز على أساس العمر قد يتجسد عبر مواقف قائمة على الأفكار النمطية والمسبقة، والتمييز بشكل كامل.